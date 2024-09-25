Türkiye her büyük uluslararası basketbol turnuvasında mücadele etti. En büyük başarıları, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2010 FIBA Dünya Kupası'ndaki ikinciliklerdir. Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda toplam altı madalya kazandı; 1987 ve 2013'te altın, 1971'de gümüş ve 1967, 1983 ve 2009'da bronz. Ayrıca 1981 Balkan Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı. Basketbol A Milli Takım baş antrenörümüz kimdir? Ergin Ataman kimdir?

BASKETBOL A MİLLİ TAKIM BAŞ ANTRENÖRÜMÜZ KİMDİR?

A Erkek Milli Takımımı'ın Başantrenörü Ergin Ataman'dır.

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Ergin Ataman 7 Ocak 1966 yılı İstanbul doğumlu Türk Basketbol antrenörüdür. Şu anda Galatasaray Medical Park'ı çalıştırmaktadır.

İlk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı.

Antrenörlük yaşamına Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı.

1997 yılında İspanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Basketbol Takımı'nda Ercüment Sunter'in yardımcısı olarak milli takım antrenörlüğünü yaptı. 1998-99 sezonunda basketbol antrenörlüğü konusunda incelemeler yapmak üzere bir sene süreyle ABD'de Stanford Üniversitesi'nde bulundu.

2001-03 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaptı.

Bu takımla 2001-2002 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu.

2006 yılında Ülkerspor'u çalıştırdığı dönemde magazin basınına konu olan özel hayatı nedeniyle takımı ile sezon içinde yıllarını ayırdı.Bunun üzerine sezon ortasında tekrar İtalya Basketbol Ligi'nde çalışmaya başladı ve sezon sonunda kadar Climamio Bologna ile sözleşme imzaladı.

2007-08 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka'yla anlaştı.Beşiktaş Cola Turka ile play off yarı finali ve ULEB Cup'ta çeyrek final oynadı. Sezon sonu görevinden ayrıldı.

2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Normal sezonu sadece 2 mağlubiyetle kapatan Efes Pilsen, saha avantajı ile başladığı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda üst üste 2 maç kaybetti. Ancak o maçtan sonra Ataman'ın Efes Pilsen'i Fenerbahçe Ülker'i üst üste 4 maç yenerek şampiyonluğa uzandı. O sezon Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nı da kazanan Efes Pilsen, Ergin Ataman yönetiminde duble yapmış oldu.

5 Ocak 2011 tarihinde ikinci kez Beşiktaş Cola Turka'nın başına geçti. Takıma 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynatan Ergin Ataman ligde ise normal sezonu 6. sırada bitirdi. Play-off'larda ise ilk turda Galatasaray Cafe Crown'a elendi.

Ergin Ataman'lı Beşiktaş Milangaz 2011-12 sezonuna NBA'deki lokavt sebebiyle Deron Williams ve Semih Erden gibi isimlerin katılmasıyla iyi başladı, lokavt bitip bu isimler geri döndüklerinde de aynı performansı sürdürerek önce tarihindeki ilk Türkiye Kupası'nda ardından kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası olan FIBA EuroChallenge Kupası'nda, son olarak da Beko Basketbol Ligi'nde Şampiyon oldu ve sezonu üç kupayla tamamladı.

2011-12 sezonunun hemen ardından Oktay Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Medical Park 22 Haziran 2012 tarihinde Ergin Ataman'la anlaştı.

2014-15 sezonuna Galatasaray Liv Hospital maddi sıkıntılarla girdi. Sezonun ilk yarısında Pietro Aradori, Nathan Jawai, Ian Vougioukas ve Furkan Aldemir paralarını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrıldı. Banvit maçında Ataman'a havlu fırlatan Nolan Smith ile yollar ayrıldı. Bu kadar sıkıntıya karşın Ataman, Euroleague normal sezon son maçında Olympiacos'u yalnızca yedi oyuncusunu kullanarak yendi ve Galatasaray Liv Hospital'ı EuroLeague'de son 16 gruplarına taşıdı.

25 Mart 2014 tarihinde daha önce Bogdan Tanjevic'ten boşalan Türkiye Millî Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi. Böylece Ataman hem Galatasaray Liv Hospital hem de Millî Takım'ın koçu oldu. Ataman, milli takım ile 2014 Dünya Basketbol Şampiyonasında çeyrek finale yükselmiştir. 2015-16 sezonunda ise Galatasaray Odeabank takımını ULEB Eurocup'ta şampiyon yaptı.

Ağustos 2016'da Milli Takım'dan istifa ettiğini açıkladı.2017'de Galatasaray'daki görevinden alındı.