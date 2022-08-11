Başakşehir tur atladı mı, gruplara kaldı mı, elendi mi, yeni rakibi kim olacak? M. Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakibi kimdir?

Bu akşam M.Başakşehir - Breidablik rövanş maçı ekranlara gelecek. Maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, M.Başakşehir tur atladı mı, elendi mi, yeni rakibi kim olacak? M.Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakibi kim olacak? merak etti. Peki, M.Başakşehir rakibi kim oldu? M.Başakşehir yeni rakip kim olacak? İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada M. Başakşehir - Breidablik karşı karşıya gelecek. Başakşehir tur atladı mı, yeni rakibi kim oldu? Başakşehir UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim olacak?

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

M.Başakşehir - Breidablik, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.45 'de oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇI HANGİ KANALDA?

M.Başakşehir - Breidablik maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - BREİDABLİK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

M.Başakşehir - Breidablik maçını şifresiz şekilde TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR TURU GEÇTİ Mİ, KİMLE EŞLEŞTİ?

Başakşehir ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Bu maçta en kötü 2 farkla yenilse bile maç uzatmalara gidecek. Temsilcimiz Başakşehir maçta berabere kalırsa veya kazanırsa bir üst tura yükselecektir. Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.