Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Rapid Wien karşı karşıya geliyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Futbolseverler, Başakşehir - Rapid Wien maçının ne zaman, saat kaçta ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde büyük bir heyecan yaşanıyor! Başakşehir, grup aşamasındaki kritik maçlarından birinde Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi?
BAŞAKŞEHİR- RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir - Rapid Wien maçı, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR- RAPID WIEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Başakşehir- Rapid Wien maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU
TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.