Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde büyük bir heyecan yaşanıyor! Başakşehir, grup aşamasındaki kritik maçlarından birinde Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR- RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir - Rapid Wien maçı, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR- RAPID WIEN MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Başakşehir- Rapid Wien maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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