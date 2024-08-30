Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Başakşehir UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Beşiktaş kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Bşaakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu ve bugün kura çekimi yapılacak? Peki, Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Başakşehir UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Ligi'nin kurası bugün TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Başakşehir
Chelsea
Kopenhag
Gent
Fiorentina
Real Betis
2. TORBA
Pafos
Legia Varşova
Heidenheim
Djurgardens
Rapid Wien
Panathinaikos
3. TORBA
Ljubljana
Omonia
HJK Helsinki
St. Gallen
Vitoria Guimaraes
Astana
4. TORBA
LASK Linz
Cercle Brugge
Shamrock R.
Larne FC
The New Saints
Lugano
5. TORBA
Celje
Apoel
Viktoria Plzen
Mlada Boleslav
Petrocub
Backa Topola
6. TORBA
Borac Banja Luka
J. Bialystok
Dinamo Minsk
Molde
Vikingur
Noah