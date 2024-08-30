Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Başakşehir UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu ve bugün kura çekimi yapılacak? Peki, Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Başakşehir UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nin kurası bugün TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Başakşehir

Chelsea

Kopenhag

Gent

Fiorentina

Real Betis

2. TORBA

Pafos

Legia Varşova

Heidenheim

Djurgardens

Rapid Wien

Panathinaikos

3. TORBA

Ljubljana

Omonia

HJK Helsinki

St. Gallen

Vitoria Guimaraes

Astana

4. TORBA

LASK Linz

Cercle Brugge

Shamrock R.

Larne FC

The New Saints

Lugano

5. TORBA

Celje

Apoel

Viktoria Plzen

Mlada Boleslav

Petrocub

Backa Topola

6. TORBA

Borac Banja Luka

J. Bialystok

Dinamo Minsk

Molde

Vikingur

Noah