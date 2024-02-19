Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir-Kayserispor FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir- Kayserispor FK maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Başakşehir- Kayserispor FK maçı şifresiz mi ve Başakşehir- Kayserispor FK maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Başakşehir- Kayserispor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir- Kayserispor FK hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

19-02-2024 BAŞAKŞEHİR VS KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Kayserispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Başakşehir-Kayserispor Maçı, 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Kayserispor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ve Kayserispor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.