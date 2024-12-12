Avrupa'daki temsilcilerimizden biri olan Başakşehir, hazırlık maçlarında güçlü rakiplerle mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda oynanacak Başakşehir Heidenheim karşılaşması, taraftarların heyecanla beklediği maçlardan biri. Futbolseverlerin merak ettiği soruların başında "Başakşehir-Heidenheim maçı hangi gün?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" geliyor. Peki, Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Heidenheim Konferans Ligi maçı 12 Aralık Perşembe saat 20:45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Piatek

Heidenheim: Kevin Müller, Busch, Mainka, Siersleben, Theuerkauf, Maloney, Leo Scienza, Wanner, Dorsch, Honsak, Breunig