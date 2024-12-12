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Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Başakşehir ile Heidenheim arasında oynanacak olan futbol maçı hakkında bilgi arayanlar için detaylar açıklandı. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler merakla bekleniyor.

Avrupa'daki temsilcilerimizden biri olan Başakşehir, hazırlık maçlarında güçlü rakiplerle mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda oynanacak Başakşehir Heidenheim karşılaşması, taraftarların heyecanla beklediği maçlardan biri. Futbolseverlerin merak ettiği soruların başında "Başakşehir-Heidenheim maçı hangi gün?" ve "Maç saat kaçta başlayacak?" geliyor. Peki, Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Heidenheim Konferans Ligi maçı 12 Aralık Perşembe saat 20:45'te başlayacak.

Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman? Başakşehir Heidenheim maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Figueiredo, Piatek

Heidenheim: Kevin Müller, Busch, Mainka, Siersleben, Theuerkauf, Maloney, Leo Scienza, Wanner, Dorsch, Honsak, Breunig

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