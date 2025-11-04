Haberler

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Güncelleme:
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, son dönemdeki eleştirilere rağmen daha güçlü döneceğinin mesajını verdi. 25 yaşındaki futbolcu, yakın çevresine, asla pes edecek adam olmadığını, 15 yaşındayken amatör kümede oynadığını ve nereden geldiğini asla unutmadığını söyledi. Milli oyuncu ayrıca, ''Bu da geçecek bir süreç. Hepiniz göreceksiniz." dedi.

  • Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezon 3 gol ve 1 asist yaptı.
  • Barış Alper Yılmaz, son 6 maçta gol veya asist yapamadı.
  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a güvendiğini ve zorlu maçlarda ilk 11'de oynatacağını belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, taraftarın desteğini yeniden kazanmak için çalışmalarına devam ederken, yakın çevresine dert yandı.

ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK

Şu ana kadar ligde 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, son 6 maçta gol ya da asist katkısında bulunamadı. Buna rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Barış Alper, yakın çevresine daha güçlü döneceğinin mesajını verdi.

''HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ''

Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Ben asla pes edecek adam değilim. 15 yaşındayken amatör kümede oynuyordum, nereden geldiğimi asla unutmadım. Galatasaray bana çok şey kattı, bundan sonra iki katı çalışacağım. Bu da geçecek bir süreç. Hepiniz göreceksiniz." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

OKAN BURUK'UN GÜVENİ TAM

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da yıldız isme çok güvendiği ve zorlu maçlarda ilk 11'de sahaya sürmeye devam edeceği aktarıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
