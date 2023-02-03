Ekranların beğenilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bugün 7. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler 8. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaros Hayreddin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza'nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır. Derviş Baba, Aydın Reis'i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir. Seyyare Hatun ve Nazife Hatun'un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır. Kral Şarlken, Floransa'yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir. Barbaros Hayreddin'in Kral Şarlken' e bir teklifi olacaktır.

BARBAROS HAYREDDİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aydın Reis'i vebalı fare ısırdığı için karantinaya alınır. Derviş'in Aydın Reis'i tedavi edebilmek için İbni Sina'nın kitabına htiyacı vardır. Barbaros Hayreddin ve Luna kitabı almaya, Dük Sforza' nın yanına giderler, orada başlarına geleceklerini bilmeden. Kemankeş Paşa, validesi Halime Hatun'un itirazlarına, Seyyara hanımın onu istememesine rağmen, aşkının peşinden gitmeye kararlıdır. Seyyare Hatunu ikna edebilecek midir? Murad Efendi, Orsini' ye artık casusluk yapmayacağını çünkü Nazife'nin ona güvenmediğini, güvenini kazanmak için daha dikkatli davranması gerektiğini söyler. Orsini ise elindeki sahte belgeyle onu tehdit eder. Nazife Hatun ise Murad Efendi' ye haksızlık yaptığını düşünür, ondan af diler ve dönmesini ister. Murad Efendi dönecek midir? Salih Reis, Kral Şarlken'in Kudüs Şövalyeleri ile görüşeceğini öğrenir. Şarlken Malta adasını şövalyelere verir ve Malta Birliği kurulmuş olur. Kral Şarlken' le beraber Osmanlı devletine karşı savaşacaklardır. Barbaros Hayreddin, İbn-i Sina' nın kitabını almak için Mia De Luna ile Dük Sforza' ya giderler fakat orada her şey umdukları gibi gitmez ve kavgaya tutuşup esir düşerler. Dük Sforza onlara idam edileceklerini söyler. Dük Sforza' nın elinden nasıl kurtulacaklar?

BARBAROS HAYREDDİN OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Timur Acar

Ufuk Özkan

Melisa Döngel

Bahadır Yenişehirlioğlu

Arif Pişkin

Hasan Küçükçetin

Başak Daşman

Ceren Soylu

Yılmaz Bayraktar

Sibel Kasapoğlu

Gizem Aydın

Halil İbrahim Kurum

Demirhan Demircioğlu

Gökhan Gencebay

Deniz Çom

Gurur Aydoğan

Duygu Gürcan

Ercüment Fidan

İlkay Kayku

Berfe Sancak

Yaşar Aydınoğlu

Bahadır Karaca

Yiğit Arda Tan

Revna Çolak