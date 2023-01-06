Ekranların beğenilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bugün 3. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaros Hayreddin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayreddin, Şarlkenin' in sarayına bir elçi gönderileceğini öğrenir. Sultandan aldığı vazifesi için Şarlken'in sarayına sızmak çok iyi bir fırsattır. Bu sebeple Salih Reis ve Kandiyeli Bülbül elçiyi kaçırıp yerine geçerler. Andrea, casusu Murad' dan Barbarosun ailesine yakın olmasını tembihler. Kemankeş Ahmet Paşa, Seyyara' den çok etkilenir, annesinin itirazlarına rağmen tekrar görüşmeye çalışacaktır. Hayreddin, Sultan Süleyman' la gizlice buluşacakken pusuya düşer, bu pusudan kurtulabilecek midir?

BARBAROS HAYREDDİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur. Kemankeş, Ayas Paşa' ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin'e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa'nın buna tepkisi ne olacaktır? Hayreddin'in ablaları limanda kurdukları işyerini çalıştırmaya başlarken annesi de kuyumhane atölyesi için dükkan tutar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Roma' ya giden Aydın Reis Kandiyeli Bülbül' ü kendisiyle gelmesi için ikna edebilecek midir? Barbaros Hayreddin itimat teşkilatı için ajanı Şarlken'in sarayına yerleştirebilecek midir?

BARBAROS HAYREDDİN OYUNCULARI KİMLER?

Tolgahan Sayışman

Timur Acar

Ufuk Özkan

Melisa Döngel

Bahadır Yenişehirlioğlu

Arif Pişkin

Hasan Küçükçetin

Başak Daşman

Ceren Soylu

Yılmaz Bayraktar

Sibel Kasapoğlu

Gizem Aydın

Halil İbrahim Kurum

Demirhan Demircioğlu

Gökhan Gencebay

Deniz Çom

Gurur Aydoğan

Duygu Gürcan

Ercüment Fidan

İlkay Kayku

Berfe Sancak

Yaşar Aydınoğlu

Bahadır Karaca

Yiğit Arda Tan

Revna Çolak