Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaros Hayreddin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
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Ekranların beğenilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bugün 3. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaros Hayreddin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Dizinin bugünkü 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.
Hayreddin, Şarlkenin' in sarayına bir elçi gönderileceğini öğrenir. Sultandan aldığı vazifesi için Şarlken'in sarayına sızmak çok iyi bir fırsattır. Bu sebeple Salih Reis ve Kandiyeli Bülbül elçiyi kaçırıp yerine geçerler. Andrea, casusu Murad' dan Barbarosun ailesine yakın olmasını tembihler. Kemankeş Ahmet Paşa, Seyyara' den çok etkilenir, annesinin itirazlarına rağmen tekrar görüşmeye çalışacaktır. Hayreddin, Sultan Süleyman' la gizlice buluşacakken pusuya düşer, bu pusudan kurtulabilecek midir?
Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur. Kemankeş, Ayas Paşa' ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin'e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa'nın buna tepkisi ne olacaktır? Hayreddin'in ablaları limanda kurdukları işyerini çalıştırmaya başlarken annesi de kuyumhane atölyesi için dükkan tutar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Roma' ya giden Aydın Reis Kandiyeli Bülbül' ü kendisiyle gelmesi için ikna edebilecek midir? Barbaros Hayreddin itimat teşkilatı için ajanı Şarlken'in sarayına yerleştirebilecek midir?
Tolgahan Sayışman
Timur Acar
Ufuk Özkan
Melisa Döngel
Bahadır Yenişehirlioğlu
Arif Pişkin
Hasan Küçükçetin
Başak Daşman
Ceren Soylu
Yılmaz Bayraktar
Sibel Kasapoğlu
Gizem Aydın
Halil İbrahim Kurum
Demirhan Demircioğlu
Gökhan Gencebay
Deniz Çom
Gurur Aydoğan
Duygu Gürcan
Ercüment Fidan
İlkay Kayku
Berfe Sancak
Yaşar Aydınoğlu
Bahadır Karaca
Yiğit Arda Tan
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