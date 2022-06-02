Baraj doluluk oranları! 2 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 Haziran 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 2 Haziran Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?



ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

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