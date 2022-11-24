Banka faizleri düşecek mi merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Kasım ayı toplantısını yapan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çekti. Bu gelişmenin ardından Bankalar faiz düşürecek mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası banka faizleri düşer mi? Banka faizleri düşecek mi? Merak edildi.

Bankalar faiz düşürecek mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Kasım ayı toplantısını yapan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çekti. Bu gelişmenin ardından Bankalar faiz düşürecek mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası banka faizleri düşer mi? Banka faizleri düşecek mi? Merak edildi. İşte detaylar...

BANKALAR FAİZ DÜŞÜRECEK Mİ?



Merkez Bankası bu ay da politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'ten yüzde 9'a çekti. Karar metninde yer alan, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri ise dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası gözler bankalara çevrildi. Vatandaşlar bankalar faiz düşürecek mi sorusunu gündeme taşıdı. Bankalar faiz düşürecek mi sorusundan önce Merkez Bankası'nın düşürdüğü politika faizi nedir? Açıklayalım:

Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.

Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Faiz kararları alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanılır. Ayrıca, dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisinin zamana yayılması ilkesi benimsenir.

PPK faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden yararlanılır.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası banka faizlerinde de düşüş yaşanması beklenir.

"FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ SONLANDIRILDI"

Faiz kararına ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtildi. Kara metninde, "Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

EKİM AYINDA DA BENZER İFADELER VARDI

Ekim ayında faizlerin yüzde 12'den 10.5'e çekildiği toplantıda, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" açıklamalarına yer verilmişti.

2 YIL SONRA FAİZ TEK HANEYE İNDİ

Öte yandan politika faizi Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Merkez Bankası yılın son toplantısını 22 Aralık'ta yapacak.