Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı? - Haberler

Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı?
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TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi yakında başlayacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında izleyiciler, Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı? merak etti. İşte detaylar...
Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad yer almaktadır. Peki, Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı?
Balkan Ninnisi dizisi yakında TRT 1'de yayınlanacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fakat dizi ne zaman başlayacak henüz net tarihi bilinmiyor. Yakında açıklanacak.
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso