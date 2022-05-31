Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı? - Haberler

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Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı?

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Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı?

TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi yakında başlayacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında izleyiciler, Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı? merak etti. İşte detaylar...

Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad yer almaktadır. Peki, Balkan Ninnisi konusu ne, oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizi uyarlama mı?

Balkan Ninnisi dizisi yakında TRT 1'de yayınlanacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Fakat dizi ne zaman başlayacak henüz net tarihi bilinmiyor. Yakında açıklanacak.

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

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Balkan Ninnisi Dizi Gündem Magazin Haberler

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