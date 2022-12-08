TRT 1'in beğenilen dizisi Balkan Ninnisi bugün 21. bölümüyle ekranlara geldi. 21. bölümünün ardından izleyiciler Balkan Ninnisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...

Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 22. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

BALKAN NİNNİSİ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Balkan Ninnisi 21. bölümünün ardından 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından fragmanın yayınlanması bekleniyor.

BALKAN NİNNİSİ 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konak halkı, Murat'ın hayatta olma ihtimaliyle ilgili son umudunu da kaybettikten sonra, sevdiklerine daha sıkı sarılır. Süleyman ve Nina, Jovanka ve Ertan'ın mutluluğu için her şeyi yapar. Diğer yandan Elena, eskiye dair tüm sırları ortaya çıkarıp, bu kez herkesin mutlu olması için elinden geleni yapacaktır. Konakta keyifler yerine gelmeye başlamışken, Şefo ve Ayşen aşkı ortalığı karıştıracaktır.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertan ve Jovanka tüm engellere rağmen evlenerek birbirine kavuşmanın mutluluğunu yaşarlar. Diğer yandan Süleyman ve Nina da kızlarını bulmak için İstanbul'a gider. Süleyman ve Nina kızlarına kavuşabilecek mi? Süleyman'ın yokluğunda köfteci dükkanını çalıştırmayı başaramayan Arif, Ertan ve Zafer, Süleyman'ın döneceği gün paniğe kapılır onun hoşuna gidecek bir karşılama yaparlar… Süleyman iflas ettiğini öğrenince nasıl bir tepki verecektir?

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Merih Öztürk : Jovanka

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic