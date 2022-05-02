Bal sözleri! Bilal Hancı & Zehra - Bal şarkı sözleri! 'Bal' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Bal sözleri! Bilal Hancı & Zehra - Bal şarkı sözleri! 'Bal' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
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Bal sözleri! Bilal Hancı & Zehra - Bal şarkı sözleri! 'Bal' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Hancı ve Zehra 'nın birlikte söyledikleri Bal şarkısı Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 50 bin beğeniyi geçen Bal şarkısının sözleri ve detayları merak edildi. Peki, Bilal Hancı & Zehra - Bal sözleri nelerdir? Bal şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Bilal Hancı & Zehra - Bal şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefa Nuh Polat'a aittir. Bilal Hancı & Zehra - Bal şarkısı şuanda Youtube trendlerde 1. sırada yer almaktadır.

BİLAL HANCI & ZEHRA - BAL ŞARKI SÖZLERİ

Nasıl da güzel gülüyorsun

Bence sen o'sun

Yüreğime dokunuyorsun

Her halinle çok güzelsin

Bir ömre bedelsin

Rica etsem bi daha güler misin

*****

Bal damlıyor her kelimenden

Kimse alamaz seni benden

Öyle güzel ki yerin bende

Güller açar her güldüğünde

*****

Her gecem günüm senin olsun

Al ömrümü ne istiyorsun

Bitmesin seninle bu hikayemiz

Aşkınla delirdim işte tertemiz

Haberler.com - Gündem

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