Bal sözleri! Bilal Hancı & Zehra - Bal şarkı sözleri! 'Bal' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Bilal Hancı ve Zehra 'nın birlikte söyledikleri Bal şarkısı Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 50 bin beğeniyi geçen Bal şarkısının sözleri ve detayları merak edildi. Peki, Bilal Hancı & Zehra - Bal sözleri nelerdir? Bal şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Bilal Hancı & Zehra - Bal şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sefa Nuh Polat'a aittir. Bilal Hancı & Zehra - Bal şarkısı şuanda Youtube trendlerde 1. sırada yer almaktadır.
BİLAL HANCI & ZEHRA - BAL ŞARKI SÖZLERİ
Nasıl da güzel gülüyorsun
Bence sen o'sun
Yüreğime dokunuyorsun
Her halinle çok güzelsin
Bir ömre bedelsin
Rica etsem bi daha güler misin
*****
Bal damlıyor her kelimenden
Kimse alamaz seni benden
Öyle güzel ki yerin bende
Güller açar her güldüğünde
*****
Her gecem günüm senin olsun
Al ömrümü ne istiyorsun
Bitmesin seninle bu hikayemiz
Aşkınla delirdim işte tertemiz
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