Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmde yeni bir zirvenin daha geride bırakıldığını belirterek, 12 Temmuz 2025 tarihinde kaydedilen verilerin son beş yılın en yüksek temmuz ayı günlük ziyaretçi sayısını gösterdiğini duyurdu.

SON 5 YILIN REKORU KIRILDI

Antalya ve Gazipaşa havalimanları üzerinden 12 Temmuz günü toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçinin Türkiye'ye giriş yaptığını açıklayan Bakan Ersoy, bu sayının son beş yılın temmuz ayları bazında en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olduğunu vurguladı. Bu rakam, 2024 yılı Ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların günlük rekoruna da oldukça yaklaştı.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Bakan Ersoy açıklamasında, "Antalya'mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıyor. Başta sektör paydaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.