Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde ülke spor kamuoyunun odağına yerleşen büyük bahis skandalı kapsamında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Federasyonun yürüttüğü soruşturma sonucunda, bahis oynadığı şüphesi bulunan yaklaşık 1000 futbolcunun dosyası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderilecek.

Peki, bahis soruşturmasında adı geçen futbolcuların isim-soyisim ve takım bilgilerini içeren liste kamuoyuyla paylaşıldı mı? Listede Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş forması giyen futbolcular da var mı? Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturmasında adı geçen oyuncuların listesini kamuoyuna açıklamaya hazırlanırken, bugün PFDK'ya sevk edilecek 1000 futbolcunun kimler olduğu futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Bahis oynayan 1000 futbolcunun İSİM-SOY İSİM-TAKIM listesi açıklandı mı, listede Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş futbolcusu var mı?

SKANDALDA YENİ GELİŞME

Türk futbolunu derinden sarsan büyük bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı inceleme, yalnızca hakemleri değil; aynı zamanda hakemlerin yakın çevresini, futbolcuları ve kulüp yöneticilerini de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

TFF'DEN KRİTİK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün bahis skandalıyla bağlantılı olduğu iddia edilen futbolcuların listesini kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig düzeylerinde yer alan yaklaşık 1000 futbolcu, disiplin soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek.

TARİHİ NİTELİKTE BİR HAMLE

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğu, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından savcılığın inceleme alanı genişlemiş, süreç futbolcuları ve yöneticileri de içine almıştı.

KULÜP BAŞKANLARINA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında iki Süper Lig kulübü başkanının da gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Savcılık birimleri, futbolun farklı kademelerinde görev alan binlerce kişinin banka ve dijital hesap hareketlerini mercek altına aldı.

BEŞ YILLIK GEÇMİŞ ARAŞTIRILIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının Nisan ayında başlattığı soruşturma çerçevesinde, son beş yıla ait finansal ve dijital kayıtların detaylı biçimde inceleneceğini duyurdu. TFF'nin bugün yapması beklenen açıklamayla birlikte, Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir disiplin süreci başlatılmış olacak.

