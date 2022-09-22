Ekranların yeni dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 17. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baba dizisinin 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

BABA 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 16. Bölüm 3. Fragman yayında. Show TV'nin büyük ilgi gören Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın yeni sezonu için geri sayım devam ederken heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Emin Saruhanlı'nın bilincini kaybettiği anlar "Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum." sözleriyle yürek burkan sahnelerin habercisi olurken, kadroya dahil olan sürpriz isimlerin hikayenin seyrini nasıl değiştireceği de merak konusu oldu. Buse Meral, Hazal Türesan ve Ali İl'in karakterleriyle ilgili ipuçlarının yanı sıra, Levent Ülgen'in "Burası benim çöplüğüm Kadir. Başını önüne eğ, işini yap, sonra da git babanı ara." sözleri ise yeni sezona dair heyecanı giderek artırıyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 16. Bölümünde; Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatını değiştirir. Ailenin babası Emin Saruhanlı kaybolur. Bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü Kadir'in omuzlarındadır. Kadir bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan her yerde babasını arar. Emin ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları… Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve İlhan Karaçam için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı