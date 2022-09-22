Baba 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Baba bugün yeni bölümüyle yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler, Baba 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Baba dizisi son fragman çıktı mı? Baba dizisi 17. bölüm son fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 17. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Baba son bölümde neler oldu?
Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Baba dizisinin 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı yayınlandı.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
Baba 16. Bölüm 3. Fragman yayında. Show TV'nin büyük ilgi gören Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın yeni sezonu için geri sayım devam ederken heyecan dolu bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Emin Saruhanlı'nın bilincini kaybettiği anlar "Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum." sözleriyle yürek burkan sahnelerin habercisi olurken, kadroya dahil olan sürpriz isimlerin hikayenin seyrini nasıl değiştireceği de merak konusu oldu. Buse Meral, Hazal Türesan ve Ali İl'in karakterleriyle ilgili ipuçlarının yanı sıra, Levent Ülgen'in "Burası benim çöplüğüm Kadir. Başını önüne eğ, işini yap, sonra da git babanı ara." sözleri ise yeni sezona dair heyecanı giderek artırıyor.
Baba'nın 16. Bölümünde; Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatını değiştirir. Ailenin babası Emin Saruhanlı kaybolur. Bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü Kadir'in omuzlarındadır. Kadir bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan her yerde babasını arar. Emin ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları… Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve İlhan Karaçam için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Tolga Sala -
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı