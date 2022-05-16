Baba 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Baba 13. bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Baba konusu nedir? Baba 13. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 12. Bölümünde; Servet'in liderliği aileyi ikiye böler. Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet'in yaptıklarını öğrenen Kadir'in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olur. Babasının ölümünden Kadir'i sorumlu tutan İlhan, Büşra ile karşı karşıya gelir. Ailesini ziyaret eden Büşra, Emin'den beklemediği bir karşılık alırken, Cansu'nun gerçek yüzünü öğrenen Kadircan, kendini büyük bir açmazda bulur.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 13. Bölüm Fragmanı yayında. Saruhanlı ailesinin hep birlikte kahvaltı yaptığı sıcacık anların ekrana geldiği tanıtımda Kadir, ailesine Ödemiş'e dönmemeleri gerektiğini söylüyor. Yaşar ve Münevver kendi emekleriyle para kazanmaya başlarken ihanet ettiği ailesini izleyen Servet onların mutluluğunu görünce öfkesine hâkim olamıyor. İlhan'ın Büşra'yı odaya kilitlemesi izleyenleri şaşırtırken Servet'in Kürşat ile Şahika'yı yakalayıp yakalamayacağı heyecanla bekleniyor.

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