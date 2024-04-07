AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi?

Depremi hisseden vatandaşlar, Hakkari depremi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Az önce gerçekleşen depremin nerede olduğu ve son dakika bilgileri merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi inceleniyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 7 Nisan deprem oldu mu? İşte depremle ilgili detaylar…

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 7 NİSAN LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.