AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

AZ Alkmaar Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. AZ Alkmaar FBilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte AZ Alkmaar Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

AZ ALKMAAR FENERBAHÇE İLK 11

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı 11'leri belli oldu:

AZ Alkmaar 11: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott.

Fenerbahçe 11: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert Müldür, Fred, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko.

Machester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

AZ ALKMAAR FENERBAHÇE YEDEKLER

Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar maçı yedekleri şu isimlerdir:

İrfan Can E., Ertuğrul, Samet, Yusuf, Szymanski, Mert Hakan, En-Nesyri, Cenk, Şükür, Zeki, Kaan

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar Fenerbahçe maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. AZ Alkmaar Fenerbahçe maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz güncel TRT 1 frekans bilgilerini kullanmanız gerekiyor.

AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.