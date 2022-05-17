Aynur Doğan kimdir? Aynur Doğan hayatı ve biyografisi! Aynur Doğan kaç yaşında, nereli? - Haberler

Sanat gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aynur Doğan merak konusu oldu. İşte Aynur Doğan hakkında merak edilen Aynur Doğan kimdir, Aynur Doğan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYNUR DOĞAN KİMDİR?

Aynur Doğan (d. 1 Mart 1975; Çemişgezek, Tunceli), Türkiye Kürdü şarkıcı ve söz yazarı.[1] Halk müziği şarkıları seslendirir. Özelikle Kürtçe müziğin, Türkiye'de ve dünyada en çok tanınan isimlerinin arasında yer almaktadır.

Aynur Doğan, The Times'ın 21 Mart 2005 tarihli "Türkiye'nin kültürü ve zenginlikleri" adlı ekinde "kapak yıldızı" olarak yer aldı. Doğan, Uluslararası Dünya Müzik Fuarı-WOMEX 2021 Sanatçı Ödülü'ne layık görüldü.

AYNUR DOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1975

47yaşında

Çemişgezek

ALBÜMLERİ

• 2002: Seyir

• 2004: Keçe Kurdan (Kürt Kızı)

• 2005: Bahar, Kardeş Türküler

• 2005: Miraz (İstek), Mikail Aslan ile birlikte

• 2005: Nûpel (Yeni Yaprak)

• 2010: Rewend (Nomad/Göçebe)

• 2013: Hevra (Beraber/Birlikte)

• 2020: Hedûr (Zamanın Tesellisi/Solace Of Time)

KONUK OLDUĞU ALBÜMLER

• 2016: Hawniyaz (Cemil Qoçgiri)

• Güldünya Şarkıları (2008)

• Zülfü Livaneli Bir Kuşaktan Bir Kuşağa, Dağlara Küstüm Ali (2016)

• Cemil Qocgiri, Tembur & Harp (2015), Heya (2005)

• Kardeş Türküler, Bahar (2005)

• Mercan Dede, Nefes (Breath) (2006)

• Mikail Aslan, Miraz (2005)

• Orient Expressions, Divan (2004)

• Nederland Blazer Ensemble, Turqoise (2006)

• Mor ve Ötesi, Mermiler (2012)

• A. Rıza - Hüseyin Albayrak, Böyle Buyurdu Aşık (2013), Şah Hatayi Deyişleri (2005)

• Metin Kemal Kahraman, Ferfecir (1999), Sürella (2000)

• Lütfü Gültekin, Gül Türküleri (2003), Derman Bizdedir (1999)

• Grup Yorum, Yürüyüş (2003)

FİLM MÜZİKLERİ

• Gizemli Kadın (Pawel Pawlikowski), - Keçe Kurdan,

• Kemerlerinizi Bağlayın (Ferzan Özpetek), Bexo

• Gönül Yarası (Yavuz Turgul) - Dar Hejiroke

• Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Ezel Akay) - Veda

• İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek (Fatih Akın) - Ahmedo

• Işıklar Sönmesin (Reis Çelik)

• Kanımdaki Barut (Haluk Piyes)

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