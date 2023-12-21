Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı dinle! Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı sözleri ne? (Aynur Aydın - Herşeyimsin Beşiktaş)

Aynur Aydın'ın, yeni yayınlanan "Herşeyimsin Beşiktaş" isimli tekli çalışması, yayınlandı. Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı dinle! Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı sözleri ne?

AYNUR AYDIN BEŞİKTAŞ ŞARKISI SÖZLERİ NE?

"Herşeyimsin Beşiktaş" şarkı sözleri ile

Hisleri için kaderle savaşanlar

Bilirler bu aşkı

Şerefinle oyna hakkınla kazan

Hep arkanda bak Çarşı

Ağaçlı yolda üstümüzde forma

Yürürüz can cana Beşiktaş forza

Sevinmek için sevmedik seni

Bugün de yarın da yanında

Sensiz olmuyor yaşanmıyor ki

Herşeyimsin sen BEŞİKTAŞ

Derdin de bana koymuyor ki

En kötü günde BEŞİKTAŞ