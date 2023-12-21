Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı dinle! Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı sözleri ne? (Aynur Aydın - Herşeyimsin Beşiktaş)
Ünlü sanatçı Aynur Aydın Beşiktaş için marş yaptı! Herşeyimsin Beşiktaş adlı marş, beğeni toplarken Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı dinleme linki ve Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı sözleri ne merak edildi.
Aynur Aydın'ın, yeni yayınlanan "Herşeyimsin Beşiktaş" isimli tekli çalışması, yayınlandı. Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı dinle! Aynur Aydın Beşiktaş şarkısı sözleri ne?
AYNUR AYDIN BEŞİKTAŞ ŞARKISI SÖZLERİ NE?
"Herşeyimsin Beşiktaş" şarkı sözleri ile
Hisleri için kaderle savaşanlar
Bilirler bu aşkı
Şerefinle oyna hakkınla kazan
Hep arkanda bak Çarşı
Ağaçlı yolda üstümüzde forma
Yürürüz can cana Beşiktaş forza
Sevinmek için sevmedik seni
Bugün de yarın da yanında
Sensiz olmuyor yaşanmıyor ki
Herşeyimsin sen BEŞİKTAŞ
Derdin de bana koymuyor ki
En kötü günde BEŞİKTAŞ