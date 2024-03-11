Aynur Arslaner kimdir? Memleket Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Aynur Arslaner kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan adayı ise Aynur Arslaner oldu. Aynur Arslaner kimdir? Aynur Arslaner nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AYNUR ARSLANER KİMDİR?

Gayrimenkul danışmanı olduğu bilinen Aynur Arslaner 31 Mart 2024 tarihlerindeki seçimlerde Memleket Partisi Ankara Altındağ belediye başkan adayıdır.