Survivor All Star 2024, 31 Ocak Çarşamba günü büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın bu bölümünde dans yarışması gerçekleşti ve takımlar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, Aydan Ünsal kimdir? Survivor dans jürisi Aydan Ünsal kimdir?

SURVİVOR DANS YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024 31 Ocak Çarşamba günü dans yarışmasıyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek.

Henüz kazanan takımın resmi açıklaması yapılmamış olsa da izleyiciler, büyük bir merak içinde sonucu bekliyor. Kazanan isim ve takım netleştiğinde bu haber güncellenecek ve kazanan tarafın bilgileri paylaşılacaktır.

AYDAN ÜNSAL KİMDİR?

Dans hayatının ilk başarısına "Nike Just Play Cup" grup birinciliği ile imza atan Aydan, 2005 yılında "Nikedance İstanbul" dans yarışmasında finale kadar yükseldi. 2006 yılında "Benimle Dans Eder Misin?" yarışmasında finalist oldu. Ardından bir çok sanatçı ile çalışmaya başladı. Mirkelam'ın "Asuman" video klibinde performans sergiledikten sonra 2007 yılında Hadise ile Türkiye turnesine çıktı. Lemon Ice'ın konser sahnesinde dans etti.

"Nike Dance 2LA" yarışmasında birinci olduktan sonra Los Angeles ve Paris'te fotoğraf çekimleri yapıldı. Portland'da "Nike Global Maxim Awards" gecesinde dansçı olarak sahneye çıktı. Aynı yıl Nike Dance Battle'da jüri olarak görev aldı.2008 yılında Türkiye Dans Sporları Federasyonu Serbest Stil Şampiyonasında "Yetişkin Kadın Hip Hop" ve "Yetişkin Kadın Breakdance" birinciliğini kazandı. Y

erel ve uluslararası çeşitli yarışmalarda şampiyon olduktan sonra 2010 yılında Norveç'te gerçekleşen "Roots Battle" dans yarışmasında jürilik yaptı. 2011'de İstanbul Street Dans Karnavalı "Hip Hop Bayan" kategorisi birincisi oldu. Moonstar Dans ekibiyle birlikte "Eti Crax" Türkiye turnesinde performans sergileyen Aydan, o süre içinde ekibiyle birlikte "Yetenek Sizsiniz" yarışmasında finale kaldı.Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Spor Yöneticiliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümlerini çift ana dal yaparak bitirdi. Atiye ile birlikte 2012 ve 2015 yıllarında Türkiye turnesine çıkarak dansçı olarak sahne aldı. 2013'te ise Ebru Gündeş ile turneye çıktı. "Ishtanbul" adlı kültürel müzikalde dansçı olarak performans sergiledikten sonra 2015'te Hollanda'da gerçekleşen "Culture Clash" isimli projede dansçı olarak görev aldı.

Sertap Erener, Kenan Doğulu, Atiye gibi sanatçıların video kliplerinde ve Sütaş Ayran, Haribo Maoam, Privacy, Genç Turkcell, Akbank ve Nike reklam filmlerinde dansçı olarak yer aldı. "Çılgın Dershane" ve "Sen Kiminle Dans Ediyorsun?" uzun metraj filmlerinde ise oyuncu olarak çalıştı. Red Bull "Anadolu Break" isimli projede dansçı olarak sahneye çıktı.Eğitmenlik ve koreograflık hayatına; Eda Söz Dans Akademisi, Karşıyaka Anadolu Lisesi, Arman Esen Dans Akedemisi ve Ege Üniversitesi hip hop topluluğunda eğitmenlik yaparak devam etti.