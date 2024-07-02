Avusturya Türkiye maçı CANLI izle! (EURO 2024) Avusturya Türkiye EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

Avusturya Türkiye maçı canlı izle! Avusturya Türkiye EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Avusturya Türkiye maçı canlı izle araştırması yapıyor. Avusturya Türkiye maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Avusturya Türkiye maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, Avusturya Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Avusturya Türkiye canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde...

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

Avusturya Türkiye maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Avusturya Türkiye maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya Türkiye maçı saat 22.00'de başlayacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya Türkiyemaçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya Türkiye maçı Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.