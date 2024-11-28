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Avrupa ligi puan durumu! Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Avrupa ligi puan durumu! Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmaların ardından güncel Avrupa Ligi puan durumu taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gruplarındaki sıralamaları ve son durum dikkat çekiyor. Peki, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada?

Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu, futbol dünyasını yakından takip edenler için büyük önem taşıyor. Bu yıl Türkiye'yi temsil eden üç büyük takımın performansı, Avrupa sahnesinde Türk futbolunun gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdi gözler, temsilcilerimizin gruplardaki son durumuna çevrilmiş durumda. Peki, Avrupa Ligi puan durumu nedir? Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi grubu ve puan durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

2024-20254 UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

  1. Lazio 12
  2. Ajax 10
  3. Galatasaray 10
  4. E. Frankfurt 10
  5. Anderlecht 10
  6. Ath. Bilbao10
  7. Tottenham9
  8. FCSB 9
  9. Lyon 7
  10. Rangers 7
  11. Olympiakos 7
  12. Bodo/Glimt 7
  13. Midtjylland 7
  14. Ferencvaros 6
  15. Man. United 6
  16. Viktoria Plzen 6
  17. AZ Alkmaar 6
  18. Beşiktaş 6
  19. Hoffenheim 5
  20. Roma 5
  21. Fenerbahçe 5
  22. Porto 4
  23. Slavia Prag 4
  24. IF Elfsborg 4
  25. R. Sociedad 4
  26. Braga 4
  27. Twente 3
  28. Malmö 3
  29. Karabağ 3
  30. U.S Gilloise2
  31. Nice 2
  32. Rigas Skola 2
  33. PAOK 1
  34. Ludogorets 1
  35. M. Tel Aviv M. 0
  36. Dinamo Kiev 0

BEŞİKTAŞ-MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN?

Siyah-beyazlılar, gruptaki beşinci maçına İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv karşısında çıkıyor. Kritik mücadele, 28 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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