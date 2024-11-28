Avrupa ligi puan durumu! Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu, futbol dünyasını yakından takip edenler için büyük önem taşıyor. Bu yıl Türkiye'yi temsil eden üç büyük takımın performansı, Avrupa sahnesinde Türk futbolunun gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdi gözler, temsilcilerimizin gruplardaki son durumuna çevrilmiş durumda. Peki, Avrupa Ligi puan durumu nedir? Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi grubu ve puan durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

2024-20254 UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Lazio 12 Ajax 10 Galatasaray 10 E. Frankfurt 10 Anderlecht 10 Ath. Bilbao10 Tottenham9 FCSB 9 Lyon 7 Rangers 7 Olympiakos 7 Bodo/Glimt 7 Midtjylland 7 Ferencvaros 6 Man. United 6 Viktoria Plzen 6 AZ Alkmaar 6 Beşiktaş 6 Hoffenheim 5 Roma 5 Fenerbahçe 5 Porto 4 Slavia Prag 4 IF Elfsborg 4 R. Sociedad 4 Braga 4 Twente 3 Malmö 3 Karabağ 3 U.S Gilloise2 Nice 2 Rigas Skola 2 PAOK 1 Ludogorets 1 M. Tel Aviv M. 0 Dinamo Kiev 0

BEŞİKTAŞ-MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN?

Siyah-beyazlılar, gruptaki beşinci maçına İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv karşısında çıkıyor. Kritik mücadele, 28 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.