'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galleria'yı açarak kent hafızasında önemli bir yere imza atan iş insanı Hüseyin Bayraktar 89 yaşında yaşamını yitirdi.

AVM'LERİN BABASI OLARAK BİLİNİYORDU

Türkiye'nin ilk AVM'si olarak bilinen Galleria'yı inşa eden ve AVM'lerin babası" olarak anılan Bayraktar'ın şirketi otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet yürütüyordu.

Ege Endüstri tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Bayraktar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Sayın Hüseyin Bayraktar'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevine, ilgili mevzuat çerçevesinde en kısa sürede atama yapılacak ve kamuya açıklanacaktır."