"AVM'lerin babası" Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti
Güncelleme:
Bayraktar Grubu kurucusu Hüseyin Bayraktar, 89 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galleria'yı inşa eden iş insanı "AVM'lerin babası" olarak anılıyordu. Bayraktar, otomotiv, gayrimenkul, ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren Bayraktar Yatırım Holding'in Onursal Başkanı'ydı.

Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galleria'yı açarak kent hafızasında önemli bir yere imza atan iş insanı Hüseyin Bayraktar 89 yaşında yaşamını yitirdi.

AVM'LERİN BABASI OLARAK BİLİNİYORDU

Türkiye'nin ilk AVM'si olarak bilinen Galleria'yı inşa eden ve AVM'lerin babası" olarak anılan Bayraktar'ın şirketi otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet yürütüyordu.

Ege Endüstri tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Bayraktar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Sayın Hüseyin Bayraktar'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevine, ilgili mevzuat çerçevesinde en kısa sürede atama yapılacak ve kamuya açıklanacaktır."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

onada kalmadı bu dünya

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Yıldız:

dünya senin olsa ne yazar dayı sanadakalmadı budünyaaa

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah gani gani rahmet eylesin 1998 de bir alışveriş yaptık hiç problem yaşatmadan araçlarımızı teslim etti ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

BURGER REKLAM SLOGANI VARDI NEYDİ HATIRLAYAMADIM

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
