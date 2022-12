Avatar 2 ne zaman çıkacak? sorusu gündemde yer alıyor. Yakın zaman önce Avatar 2 filminin fragmanı yayınlanmıştı. Avatar filmini seven seyirciler ise 2. filmin ne zaman çıkacağını merak ediyor. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 fragman izle!

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günlerde ise serinin ikinci filmi olan Avatar 2 çıkış tarihi belli oldu. Devam filmi olacak olan Avatar 2 The Way Of Water (Suyun yolu) filminin 16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği öğrenildi.

AVATAR FİLMİ HAKKINDA

Avatar, 2009 ABD yapımı destansı bilimkurgu filmi. Filmin senaryosunu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron yazmış ve filmi yönetmiştir. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilmiştir. 18 Aralık 2009 tarihinde gösterime girmiştir. Aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu elinde bulunduruyor.

Film geleneksel 2-D, 3-D ve IMAX 3D formatlarında gösterime sokuldu. Avatar'ın resmi bütçesi 237 milyon $'dır; diğer tahminlere göre ise filmin yapım maliyeti 280–310 milyon ve pazarlama maliyeti de 150 milyon dolardır.