Üye Girişi
Haberler

ATM'lerdeki açığı bulup dev bankadan milyonlarca liralık nakit çektiler

ATM'lerdeki açığı bulup dev bankadan milyonlarca liralık nakit çektiler
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından JP Morgan'da büyük bir kriz patlak verdi. Çok sayıda müşteri ATM'lere sahte çekler yatırarak milyonlarca liralık nakit çekerken, banka yetkilileri sahte çek karşılığında para çekilen hesapları tespit ederek mahkemeye başvurdu ve paraların geri iadesini talep etti.

JP Morgan Chase, sistemsel bir sorun nedeniyle ATM'lerinden yatırılan çekleri denetlemeden hesaplara nakit olarak aktardı. Çek yatıran kullanıcılar, bu miktarı yine ATM'lerden nakit olarak geri çekti.

Bu durum, kısa süre içinde TikTok gibi çeşitli sosyal medya platformlarında yaygın olarak konuşulmaya başlandı. Kullanıcılar, çektikleri paralarla büyük kutlamalar yaparak sosyal medyada paylaşım yaptı. Banka, bu videoları gördükten sonra güvenlik açığının farkında vararak ATM'lerden çek kabul etmeme kararı aldı. Fakat bu kararı alana kadar binlerce kişi dolandırılmıştı.

BANKA HAREKETE GEÇTİ

Banka yetkilileri, sahte çek karşılığında para çekilen hesapları tespit ederek mahkemeye başvurdu ve paraların geri iadesini talep etti. Ayrıca çekilen tutarın faizi ve avukatlık ücretlerini de dolandırıcılardan istedi. İlk olarak büyük meblağlara yönelik davalar açan banka, birçok eyalette ayrı ayrı dava açmak zorunda kalacak.

290 BİN DOLARLIK DOLANDIRICILIK

Houston'daki bir kullanıcı, 335 bin dolarlık sahte bir çek keserek JP Morgan'dan 290 bin dolardan fazla nakit çekti. Banka, bugün bu kullanıcıya karşı dava açarak parayı geri istedi. Ayrıca, 29 Ağustos 2024 tarihinde Teksas'ta bir kişi maske takarak ATM'ye gelmiş ve sahte çek yatırdıktan sonra yüksek miktarda nakit almıştı. Miami ve California'da ise 80 bin ile 141 bin dolar arasında paraların çekildiği tespit edildi.

"KOLLUK KUVVETLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"

JPMorgan sözcüsü Drew Pusateri, CNBC'ye yaptığı açıklamada, 'Dolandırıcılık herkesi etkileyen ve bankacılık sistemine olan güveni zedeleyen bir suçtur" dedi. "Bu davaları takip ediyoruz ve Chase ve müşterilerine karşı dolandırıcılık yapan biri varsa, sorumlu tutulmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle aktif olarak iş birliği yapıyoruz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Finans

Güvenlik Finans Banka Hukuk Dünya ATM

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Müsavat Dervişoğlu kürsüden idam ipi fırlattığı Bahçeli ile tokalaştı

Dervişoğlu idam ipi fırlattığı Bahçeli ile Anıtkabir'de karşılaştı

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş derbi açıklaması ne? Beşiktaş resmi açıklaması! Instagram'a ne oldu? 29 Ekim Instagram ne zaman düzelecek? Milan - Napoli maçı ne zaman? Milan - Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? (29 Ekim) Ebrar Karakurt ne paylaştı? Ebrar Karakur'tan Barış Alper'e cevap! Kabine Toplantısı kararları! Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? (28 Ekim) Az önce deprem mi oldu? 29 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! KARAGÜMRÜK- TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI CANLI İZLE! Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası) İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 29 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 29 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? 29 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.