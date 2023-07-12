Fenerbahçe'de yabancı sayısının artmasıyla Atilla Szalai'nin ayrılacağı tahmin ediliyor. Transferi hakkında bilgi verilmeyen futbolcunun Alman ekibi Union Berlin'e transfer olması bekleniyor. Atilla Szalai Fenerbahçe'den ayrılacağında dair iddialar sosyal medya başta olmak üzere sıklıkla konuşuluyor.

Fenerbahçe'de yabancı sayısının 16'ya ulaşmasıyla gözler ayrılacak futbolculara çevrildi. Tahmin edilmekte olan isimler arasında Atilla Szalai'da yer alıyor ve bu nedenle Atilla Szalai Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Soruları gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, Atilla Szalai Fenerbahçe'den gidecek mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Atilla Szalai Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Atilla Szalai Fenerbahçe'den gidecek mi?

ATİLLA SZALAİ FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurması gereken sarı-lacivertlilerde topun ağzında 8 futbolcu var. Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan Samatta'nın dışında Attila Szalai de yolcu. Macar stoperin kısa süre içerisinde Alman ekibi Union Berlin'e transfer olması bekleniyor.

En fazla 14 yabancıyı tescil ettirebilecek olan sarı-lacivertlilerde Samatta, Atilla Szalai, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Joshua King topun ağzındaki isimler.

ATTİLA SZALAİ KİMDİR?

Attila Árpád Szalai (d. 20 Ocak 1998, Budapeşte) stoper mevkiinde oynayan Macar millî futbolcudur. Türkiye Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Budapeşte'de doğan Attila Szalai, altyapı kariyerinde Godi SE, Vac FC, Kubala Akademia ve AKA Rapid Wien'de top koşturdu. Profesyonel futbol kariyerine SK Rapid Wien II'de başlayan Szalai daha sonra Zsory FC ve Apollon Lemesu kadrolarında yer aldı. Macaristan U-21 millî takımında görev yaptığı 18 maçta 2 gol kaydetti. Attila, Macaristan U-19 millî takımı formasını 13 maçta terletti. Macaristan U-16 millî takımında ise 1 maçta görev aldı.