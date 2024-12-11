Atalanta Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Atalanta Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ATALANTA REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Atalanta Real Madrid maçı 3-2'lik Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI CANLI YAYIN

Atalanta Real Madrid maçını tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta Real Madrid maçı saat 23.00'te başlayacak.

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta Real Madrid maçı tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta Real Madrid maçı Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.