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Astor Enerji, ABD için 90 milyon dolarlık güç transformatörü siparişi aldı

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Astor Enerji, ABD için 90 milyon dolarlık güç transformatörü siparişi aldı
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Astor Enerji, KAP'a yaptığı açıklamada, ABD'de tesis edilmek üzere 100–228 MVA güç transformatörleri için 90 milyon ABD doları sipariş teyidi aldığını duyurdu. Sipariş kapsamında 5 milyon ABD doları ön ödeme alan şirket, teslimatları 2027'de partiler halinde yapmayı planlıyor.

(İSTANBUL) - Astor Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, ABD'de tesis edilmek üzere 100–228 MVA aralığında güç transformatörlerinin tedariki için toplam 90 milyon ABD doları tutarında sipariş teyidi aldığını duyurdu. Sipariş kapsamında 5 milyon ABD doları ön ödeme alan şirket, teslimatları 2027 yılı içerisinde partiler halinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Siparişin toplam bedeli, sözleşme tarihindeki TCMB Amerika Birleşik Devletleri doları alış kuru üzerinden 4 milyar 405 milyon 194 bin TL seviyesine karşılık geliyor.

Türkiye'nin lider transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, ABD'de kullanılmak üzere 100–228 MVA aralığında güç transformatörlerinin tedariki için 90 milyon ABD doları tutarında sipariş aldı.

SİPARİŞİN TESLİMATLARI 2027'DE GERÇEKLEŞECEK

ABD pazarındaki faaliyetlerini büyütmeyi sürdüren Astor Enerji, yeni siparişle birlikte yüksek kapasiteli güç transformatörlerini bu pazarda değerlendirecek. 100–228 MVA aralığındaki transformatörleri kapsayan siparişin teslimatlarının 2027 yılı içerisinde partiler halinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. 90 milyon ABD doları tutarındaki sipariş, şirketin 2025 yılı sonu hasılatının yaklaşık yüzde 12'sine karşılık geliyor.

Astor Enerji Genel Müdürü/CEO'su Hakan Ünsal, yeni siparişin şirketin ABD pazarındaki büyüme stratejisi açısından önemli olduğunu belirterek, güç transformatörleri alanındaki üretim gücünün farklı pazarlarda değerlendirilmesine devam ettiklerini söyledi.

"ABD, BÜYÜME HEDEFLERİMİZDE ÖNEMLİ BİR PAZAR"

Ünsal, "Amerika Birleşik Devletleri, enerji altyapısına yönelik yatırımların arttığı ve yüksek kapasiteli ekipmanlara yönelik ihtiyacın büyüdüğü önemli bir pazardır. Aldığımız bu yeni sipariş, ABD pazarındaki varlığımızı güçlendirmemiz açısından önemli bir adımdır. 100–228 MVA aralığındaki güç transformatörlerini kapsayan bu siparişle birlikte üretim gücümüzü bu pazarda daha fazla değerlendirme fırsatı bulacağız. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değerli ürünlerimizle uluslararası pazarlardaki varlığımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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