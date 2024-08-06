Aslı Kalaç kimdir, kaç yaşında? Aslı Kalaç boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?
Milli voleybolcu Aslı Kalaç kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Aslı Kalaç hangi mevkide oynuyor ve Aslı Kalaç boyu kaç sorularına yanıt aranıyor. Peki, Aslı Kalaç kimdir?
Aslı Kalaç kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Aslı Kalaç boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt aranıyor. Aslı Kalaç kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Aslı Kalaç kimdir, boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizdedir…
ASLI KALAÇ KİMDİR?
Aslı Kalaç, 13 Aralık 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. 2005 yılında voleybol kariyerine başlamıştır. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer olmuş ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaşmıştır.
Kulüp
Sultanlar Ligi
Şampiyonluk (1): 2022-2023
İkincilik (1): 2016-2017
Üçüncülük (1): 2020-2021
Kupa Voley
İkincilik (1): 2022-2023
Üçüncülük (4): 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022
Süper Kupa
Şampiyonluk (1): 2022-2023
Şampiyonlar Ligi
Üçüncülük (1): 2022-2023
CEV Kupası
İkincilik (1): 2015-2016
Üçüncülük (2): 2014-2015, 2016-2017
Challenge Kupası
Üçüncülük (1): 2020-2021
Milli takım
2011 U16 Avrupa Şampiyonluğu
2011 U16 Dünya Şampiyonluğu
2011 Gençlik Olimpiyatları Üçüncülüğü
2012 U18 Avrupa Şampiyonluğu
2015 Bakü Avrupa Oyunları Şampiyonluğu
2015 Montreux Volley Masters Şampiyonluğu
2016 Montreux Volley Masters Üçüncülüğü
2017 U23 Dünya Şampiyonluğu
2017 Yeltsin Cup Üçüncülüğü
2018 Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü
2019 VNL Dördüncülüğü
2019 Gloria Cup İkinciliği
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Katılma Hakkı
2021 VNL Üçüncülüğü