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Aslı Kalaç kimdir, kaç yaşında? Aslı Kalaç boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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Milli voleybolcu Aslı Kalaç kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Aslı Kalaç hangi mevkide oynuyor ve Aslı Kalaç boyu kaç sorularına yanıt aranıyor. Peki, Aslı Kalaç kimdir?

Aslı Kalaç kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Aslı Kalaç boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt aranıyor. Aslı Kalaç kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Aslı Kalaç kimdir, boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

ASLI KALAÇ KİMDİR?

Aslı Kalaç, 13 Aralık 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır. 2005 yılında voleybol kariyerine başlamıştır. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt'ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray'a transfer olmuş ve 7 yılını Galatasaray'da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır. Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaşmıştır.

Kulüp

Sultanlar Ligi

Şampiyonluk (1): 2022-2023

İkincilik (1): 2016-2017

Üçüncülük (1): 2020-2021

Kupa Voley

İkincilik (1): 2022-2023

Üçüncülük (4): 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022

Süper Kupa

Şampiyonluk (1): 2022-2023

Şampiyonlar Ligi

Üçüncülük (1): 2022-2023

CEV Kupası

İkincilik (1): 2015-2016

Üçüncülük (2): 2014-2015, 2016-2017

Challenge Kupası

Üçüncülük (1): 2020-2021

Milli takım

2011 U16 Avrupa Şampiyonluğu

2011 U16 Dünya Şampiyonluğu

2011 Gençlik Olimpiyatları Üçüncülüğü

2012 U18 Avrupa Şampiyonluğu

2015 Bakü Avrupa Oyunları Şampiyonluğu

2015 Montreux Volley Masters Şampiyonluğu

2016 Montreux Volley Masters Üçüncülüğü

2017 U23 Dünya Şampiyonluğu

2017 Yeltsin Cup Üçüncülüğü

2018 Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü

2019 VNL Dördüncülüğü

2019 Gloria Cup İkinciliği

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Katılma Hakkı

2021 VNL Üçüncülüğü

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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