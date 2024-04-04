ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

5 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 2.04.2024 11:40:00

Tamir Tarihi: 2.04.2024 18:00:00

Detay: çokören mahallesi kümeevleri içerisinde kuyuda oluşan elektrik arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: çokören mahallesi tamamı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 3.04.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 3.04.2024 19:00:00

Detay: Pursaklar Saray Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Saray Fatih Mahallesi Bir Kısmı.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 4.04.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 4.04.2024 19:00:00

Detay: Alcı mahallesi 2104 cadde içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: alcı mahallesi tamamı.