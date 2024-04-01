ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

2 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 1.04.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 1.04.2024 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi İpekyolu Caddesi Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi İpekyolu Caddesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 1.04.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 1.04.2024 17:00:00

Detay: Pursaklar Merkez Mahallesi Ihlamur sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Merkez Mahallesi Bir Kısmı.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 1.04.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 1.04.2024 21:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ GÖKSU MAHALLESİ AKINCILAR CADDESİ İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AKICILAR CADDESİ CİVARI VE GÖKSU OYAK SİTESİ CİVARI