ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 31 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

31 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 30.03.2024 12:10:00

Tamir Tarihi: 30.03.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ TURKUAZ MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI ÜZERİNDE Ø800 LÜK ANA İLE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ORHUN MAHALLESİ AKDENİZKENT VİLLALARI TURKUAZ MAHALLESİ HİCRET CADDESİ VE CİVARI