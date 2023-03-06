ASKİ Ankara su kesintisi: 6-7 Mart Ankara su kesintisi listesi!
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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 7 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KAZAN
- Arıza Tarihi: 6.03.2023 18:00:00
- Tamir Tarihi: 6.03.2023 23:30:00
- Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Kahramankazan ilçe merkezleri ve mahalleri içmesuyu şebeke, iletim hatları ve diğer imalatlar yapım işi kapsamında Kahramankazan ilçesi, Saray Mahallesi Bayraktar Caddesinde bulunan mevcut Ø280 HDPE içmesuyu hattından braşman alınarak imalatı tamamlanan Ø110 HDPE şebeke hattına su verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple aşağıda belirtilen saatler aralığında kesinti yapılacaktır.
- Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi; Gimat Sanayi Sitesi, Bayraktar Caddesi, Gıdacılar Caddesi, Aksoy Caddesi
ETİMESGUT
- Arıza Tarihi: 6.03.2023 15:50:00
- Tamir Tarihi: 6.03.2023 20:00:00
- Detay: Etimesgut İlçesine bağlı Oğuzlar mah ahimesut bulvarı içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.
- Etkilenen Yerler: Oğuzlar mah Ayyıldız mah ve Topçu mah geneli