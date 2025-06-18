Temmuz 2025'te asgari ücrete ara zam olacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması için erken olduğunu belirtirken, enflasyon oranlarına göre değerlendirme yapılabileceğini açıkladı. Peki, Asgari ücrete ZAM yapılacak mı? SON DAKİKA! 2025 Temmuz ayında ara zam yapılacak mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

2025 yılının başında asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmiş ve bu artış yüzde 30 oranında gerçekleşmişti. Ancak yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 15'i aşınca, çalışanların alım gücünde ciddi kayıplar yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili ara zam kararı için şu anda resmi bir plan olmadığını, ancak ekonomik verilerin dikkatle izlendiğini ifade etti. Özellikle enflasyon oranlarının belirleyici olacağı ve gerektiğinde değerlendirme yapılabileceği vurgulandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİNE YAKLAŞACAK

Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, BAĞ-KUR emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak. Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.