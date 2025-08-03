Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? SON DURUM!

Kamuoyunda beklentiler artarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Işıkhan, şu an için asgari ücrete ara zam planının bulunmadığını belirtse de, ekonomik koşullara bağlı olarak bu durumun değişebileceğini ifade etti. Peki, asgari ücrete Temmuz 2025'te ikinci bir zam gelir mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlenmişti. Ancak yılın ikinci yarısında başta gıda, ulaşım ve barınma giderlerinde yaşanan artışlar nedeniyle çalışanlar ara zam talebini yüksek sesle dile getiriyor.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mevcut şartlarda bir ara zam düşünülmüyor. Ancak olağanüstü ekonomik gelişmeler yaşanırsa değerlendirilebilir" dedi. Bu ifade, temmuz zammı ihtimalini tamamen ortadan kaldırmasa da, net bir zam kararı olmadığını ortaya koyuyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2025 yılı için de asgari ücret tespitinin yılda bir kez yapılması öngörülüyor. Ancak memur maaşlarına yapılan ara zam ve yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı, bu durumu değiştirebilir. Sendikaların da bu süreçte zam talebini yinelemesi bekleniyor.