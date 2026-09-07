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2027 Asgari Ücret Zammı İçin Tahminler Netleşiyor: Yüzde 25-30 Artış Bekleniyor

2027 Asgari Ücret Zammı İçin Tahminler Netleşiyor: Yüzde 25-30 Artış Bekleniyor
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Temmuz ayında ara zam yapılmamasının ardından gözler Ocak 2027'ye çevrildi. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası hedeflerine göre ekonomistler, asgari ücrete yüzde 25 ile 30 arasında bir artış öngörüyor. Geçen yıl olduğu gibi komisyon toplantılarının Aralık'ta başlaması bekleniyor. Çalışanların maaşlarını doğrudan etkileyecek bu süreç, toplumun geniş kesimleri tarafından dikkatle takip ediliyor.

Temmuz ayı itibarıyla asgari ücretliye herhangi bir ara zam yapılmadığı için gözler 2024 Ocak ayına çevrildi. Yıl sonuna yaklaşırken asgari ücret zammıyla ilgili beklentiler ve tahminler gündeme gelmeye başladı.

Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası enflasyon hedefleri ışığında asgari ücret zammına yönelik tahminler netleşiyor. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2027'de asgari ücrete %25 ila %30 civarında bir artış bekleniyor. Bu oranlar çalışanların ekonomik koşullarını doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta toplanmış ve 2026 asgari ücreti 23 Aralık'ta belirlenmişti. Bu yılki beklentiler doğrultusunda benzer bir takvimin izlenmesi öngörülüyor.

Yıl sonuna yaklaşırken asgari ücret zammına ilişkin gelişmeler dikkatle izleniyor. Çalışanların maaşlarının belirleneceği bu süreç toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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