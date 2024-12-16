ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta?

Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta? Asgari ücret toplantısında, temel ekonomik veriler değerlendirilecek. İşçi ve işveren taraflarının, sunulacak raporlar sonrasında pazarlık sürecine başlaması öngörülüyor. Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün, 16 Aralık'ta gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı bugün saat 14.00'te yapılacak.

ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ NEDİR?

Şu anda bir işçi için brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net ücret ise kesintiler sonrası 17.002,12 TL olarak uygulanıyor. İşveren için toplam maliyet ise bir işçi için 23.502,94 TL. Bu maliyetin içinde brüt asgari ücretin yanı sıra 3.100,39 TL sosyal güvenlik primi ve 400,05 TL işveren işsizlik sigorta fonu katkısı bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlığında toplanıyor ve oy çokluğuyla karar alıyor. 10 üyenin katılımıyla yapılan toplantılarda eşit oy durumunda, komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sağlamış sayılıyor.

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantının ardından belirleniyor. Bu süreçte işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasındaki görüşmelerle ücretin nihai şekli ortaya çıkıyor.