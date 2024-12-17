Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 yılı asgari ücreti için görüşmeler devam ediyor. İkinci toplantı dün (16 Aralık Pazartesi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Görüşmeler 14:30'da başlarken 15:30'da sona erdi. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak. Her yıl 4 toplantı düzenleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl 3 toplantıda net rakamı açıklayabileceği konuşuluyordu. Ancak ikinci toplantıda da her hangi bir rakamın belirlenmemesi, sürecin dört toplantıya sarkacağı ihtimalini güçlendirdi.

Her yıl 4 toplantı düzenleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yıl 3 toplantıda net rakamı açıklayabileceği konuşuluyordu. Ancak ikinci toplantıda da her hangi bir rakamın belirlenmemesi, sürecin dört toplantıya sarkacağı ihtimalini güçlendirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücreti belirleyerek kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Bu süreçte işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, ekonomik verilere dayalı olarak pazarlıklarını sürdürecek.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.