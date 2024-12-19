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Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında ne konuşuldu?

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2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında neler konuşuldu? Bu soruların yanıtları merakla bekleniyor. Asgari ücretin belirlenmesi, çalışanları doğrudan etkileyen önemli bir konu oluyor. Toplantının detayları ve asgari ücretin ne kadar olacağına dair bilgiler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Asgari ücret 2025 yılı için ne kadar olacak sorusu, çalışanlar ve işverenler arasında gündemin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde yapılan asgari ücret toplantısı, milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor. Asgari ücret miktarının açıklanacağı tarih, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı asgari ücret zam oranları, ekonomik gelişmeler ve enflasyon oranları gibi birçok faktörle şekillenecek. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında ne konuşuldu? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarına devam ediyor. 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü toplantıda da henüz net bir rakam üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında ne konuşuldu?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA NE KONUŞULDU?

Komisyonun üçüncü toplantısna başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" dedi.

Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında ne konuşuldu?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bu komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda toplanır ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşur. Komisyon toplamda 15 üyeden oluşur:

  • 5 üye işçi temsilcileri (Türk-İş gibi işçi sendikaları tarafından atanır),
  • 5 üye işveren temsilcileri (TİSK gibi işveren sendikaları tarafından atanır),
  • 5 üye hükümet temsilcileri.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında ne konuşuldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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