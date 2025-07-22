Asgari ücret 2025 ara zam olacak mı? SON DAKİKA!

Asgari ücret 2025 ara zam olacak mı? SON DAKİKA!
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Asgari ücret 2025 ara zam olacak mı? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bu soru, temmuz ayına yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücret 2025 ara zam olacak mı? Son dakika açıklamaları sonrası gözler, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda yılın ortasında yapılan zamlar nedeniyle beklenti bu yıl da arttı. Peki, asgari ücret 2025 ara zam olacak mı? Hükümetin konuya yaklaşımı ne yönde? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2025 ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 2025 yılı için asgari ücrete sadece tek zam yapıldığını ve ikinci bir zam planlamadıklarını ifade etti. Ancak aynı açıklamada, "Enflasyonun hedeflenen seviyede ilerlemesi halinde ara zamma gerek kalmayabilir. Ancak ters bir ekonomik tablo oluşursa, gerekli adımlar atılır." ifadelerine de yer verdi.

Asgari ücret 2025 ara zam olacak mı? SON DAKİKA!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2025 Ocak itibarıyla net asgari ücret 22.104,67 TL, brüt asgari ücret ise 26.005,50 TL'dir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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