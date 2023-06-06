Asgari ücret 11 bin 500 TL mi oldu? Asgari ücret yeni zam belli oldu mu?

Tüm gözler emekli ve memur zammına çevrilmişken asgari ücretliler de temmuz ayında yapılacak iyileştirmeyi bekliyor. 2023'ün başında yapılan zam sonrası asgari ücret 8 bin 506 liraya yükselmişti. Peki, Asgari ücret 11 bin 500 TL m oldu? Asgari ücret yeni zam belli oldu mu?

Dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında hükümet kaynaklarından edindiği kulis bilgisini paylaşan Fatih Portakal, "Asgari ücret 11 bin 500 TL olacak. Konuşulan rakam bu" ifadelerini kullandı. Peki, Asgari ücret yeni zam belli oldu mu? Asgari ücret 11 bin 500 TL m oldu?

ASGARİ ÜCRET 11 BİN 500 TL M OLDU?

Sözcü TV'de ana haber bülteni sunan Fatih Portakal, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Portakal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sürecinde insanların gelir kaybından dolayı bir düzenlemeye gidileceğinin sözünü vermişti. Asgari ücret 11 bin 500 TL olacak. Konuşulan rakam bu" ifadelerini kullandı.