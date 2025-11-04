Arsenal şov yaptı! Şampiyonlar Ligi'nde rekorların gecesi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 3-0 kazandı.

3 GOLLE 3 PUAN

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 46 ve 68. dakikada Mikel Merino kaydetti.

MAX DOWMAN TARİHE GEÇTİ

Arsenal'de 73. dakikada Leandro Trossard'ın yerine oyuna giren 15 yaşındaki Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.

SAKA İLK OYUNCU OLDU

Arsenal'in ilk golünü atan İngiliz oyuncu Bukayo Saka, Arsenal tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde dört deplasman maçında üst üste gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Arsenal, 4'te 4 yaptı ve 12 puana ulaştı. Slavia Prag ise 2 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Bayern Münih'i konuk edecek. Slavia Prag, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.