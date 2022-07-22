Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden mi çıkacak 2022? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu, neden çıkıyor?

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Şevket Çoruh diziden ayrılacak mı, diziden çıkacak mı? magazin gündeminin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Konu hakkında henüz net bilgi bulunmasa da bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Peki, Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziden mi çıkacak 2022?

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU 2022?

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. 2006 yılından bu yana yayınlanan dizi hakkında çok konuşulacak bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz 'Düzeyli Magazin' isimli köşesinde Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını ileri sürdü. Eryılmaz, köşesinde "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak. Anlaşılan kendini artık iyice tiyatroya verecek" dedi.

2017 yılında Baba Sahne adında tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Çoruh, oyunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh (d. 30 Haziran 1973, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

2006 yılından bu yana, Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar adlı dizideki Komiser Mesut Güneri rolüyle tanınır. İstanbul'daki Baba Sahne'nin kurucusudur.

KARİYERİ

30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Baba tarafından 93 Harbi sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç ederek günümüzde Ömerli Barajı suları altında kalan Muratlı köyüne yerleşmiş olan Artvinli bir ailenin tek çocuğudur. Anne tarafı ise Sapancalı olup Gürcü ve Laz kökenlidir. Annesi terzi, babası dolmuş şoförüdür.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulunda tamamlayan Çoruh, 14 yaşından 24 yaşına kadar Maltepe'de yaşadı. Lise öğrenimini Kartal Anadolu Lisesinde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Adını bir internet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurdu. Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olarak rekorlar kitabına girmiş Caveman (Mağara Adamı) adlı komediyi Türkiye'de sahneledi.

2006 yılından bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Dizide Komiser Mesut Güneri rolüyle ve sinemada Eğreti Gelin, Usta filmleri ve İnşaat ile Çakallarla Dans gibi film serilerindeki oyunculuğu ile tanındı.

Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde kendi maddi birikimlerini kullanarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen, Türk tiyatrosunda tulûatın simgesi sayılan ve kendisine Münir Özkul'un devrettiği İsmail Dümbüllü'nün fesini Çoruh'a devretti. 2017'de Baba Sahne'de sahnelenen "Bir Baba Hamlet adlı Hamlet uyarlamasında rol arkadaşı Murat Akkoyunlu ile birlikte "Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2018'de Komedi/Müzikal dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü; 22. Afife Jale Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü'nü aldı.

Oyuncu Rasim Öztekin, 27 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı bir açıklamayla Dümbüllü'nün orta oyununu temsil eden kavuğunu Çoruh'a devredeceğini duyurmuş, 20 Eylül 2020 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle kavuk, Rasim Öztekin tarafından Çoruh'a devredildi.