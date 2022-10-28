Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezonu 632. Bölümle kapatan Erler Film imzalı Arka Sokaklar önümüzdeki yayın döneminde de Kanal D ekranlarında aynı gün ve saatinde yayında olacak. Peki, Arka Sokaklar Ezgi diziden ayrılıyor mu? Ela Yörüklü kimdir, kaç yaşında? Ela Yörüklü hayatı ve biyografisi nedir?

Televizyon dizileri içinde en uzun soluklu dizilerden olan ve tam 16 sezondur Kanal D ekranlarında hemen her kuşakta ve saate tekrar bölümleriyle ekrana gelen Arka Sokaklar her sezon kadrosuna yeni oyuncuları dahil ediyor. Çoğunlukla bölümlük oyunculardan oluşan bu yeni oyuncular sık sık değişirken dizinin kemikleşmiş ve 16 sezon boyunca değişmeyen ana kadrosunda ise zaman zaman ayrılıklar yaşanıyor. Peki, Arka Sokaklar Ezgi diziden ayrılıyor mu? Ela Yörüklü kimdir, kaç yaşında? Ela Yörüklü hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR EZGİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Geçtiğimiz sezon sonunda diziden kimlerin ayrılıp ayrılmayacağı tam belli olmamıştı. Dizinin hazırlık sürecinin başladığı bu günlerde ise dizinin ana kadrosundan ayrılacak isimler belli oldu. Diziden ayrılacak isimler arasında Dizinin genç polislerinden olan Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü'nün de olduğu öğrenildi.

EZGİ ARKA SOKAKLAR'A VEDA ETTİ!

Erler Film tarafından Kanal D için hazırlanan ve 16 sezondur Cuma akşamları ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz sezon yayınlanan sezon finalinde diziden ayrılacak isimler belli olmamıştı. Son gelen haberlere göre ise dizide rol alan Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin ve Deniz Çatalbaş diziye veda ettiler. Dizide Ezgi karakterine hayat veren güzel oyuncu Ela Yörüklü'nün Arka Sokaklar'a veda etmesi sevenlerini üzdü. Arka Sokaklar ekibinde genç ve gözü pek bir polis olan Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü zaman zaman dizinin odak noktasında yer almış ve hikayeler bu karakter üzerine kurulmuştu. Ezgi karakterinin diziden ayrılmasıyla yerine yeni bir karakterin hikayeye dahil olup olmayacağı ise şimdilik belli değil.

ELE YÖRÜKLÜ KİMDİR?

Arka Sokaklar'da Ezgi karakterine hayat veren genç ve güzel oyuncu Ela Yörüklü 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Üniversitede veterinerlik okuyan Ela Yörüklü daha sonra oyunculuk eğitimleri alarak setlerde yer almaya başlamıştır. 2017 yılında gerçekleştirilen Best Model of Turkey yarışmasında 2.lik elde eden Ela Yörüklü ilk olarak Kalk Gidelim dizisinde kamera karşısına geçmiştir. Güzel oyuncu daha sonra farklı projelerde yer almaya başlamış ve Hashtag adlı sinema filminde ve ardından da Arka Sokaklar'da rol almıştır.