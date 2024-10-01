Üye Girişi
Haberler

Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşan Aris Midea-Türk Telekom basketbol maçının detayları merak ediliyor. Maçın hangi tarihte, kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı basketbol severler tarafından sorgulanıyor.

Selanik'te bulunan Spor Sarayı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66'lık skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı. Peki, Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ARIS MIDEA- TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Aris Midea'ya konuk olacak.

Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ARIS MIDEA- TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Selanik'te Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Türk Telekom Soğuk Haber Basketbol Telekom Yaşam Spor

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });