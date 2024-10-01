Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Selanik'te bulunan Spor Sarayı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66'lık skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı. Peki, Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ARIS MIDEA- TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Aris Midea'ya konuk olacak.

ARIS MIDEA- TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Selanik'te Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.