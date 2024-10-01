Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yaklaşan Aris Midea-Türk Telekom basketbol maçının detayları merak ediliyor. Maçın hangi tarihte, kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı basketbol severler tarafından sorgulanıyor.
Selanik'te bulunan Spor Sarayı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 72-66'lık skorla mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı. Peki, Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ARIS MIDEA- TÜRK TELEKOM MAÇI NE ZAMAN?
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 2. maçında yarın Yunanistan temsilcisi Aris Midea'ya konuk olacak.
ARIS MIDEA- TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?
Selanik'te Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.