Arda Güler sakatlandı mı? Rudiger'in müdahalesi sonrası Arda Güler'in sakatlık durumu nedir?

Arda Güler sakatlandı mı? Real Madrid ile ABD'de kampta bulunan milli futbolcumuz Arda Güler, antrenman sırasında Rüdiger'in sert müdahalesi sonrasında acı içerisinde yerde kaldı. Bir süre yerden kalkamayan Arda'nın o anları yürekleri ağza getirdi. Peki,Arda Güler sakatlandı mı? İşte Arda Güler sakatlık durumu haberimizde...

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI?

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid'in son antrenmanında Arda Güler paniği yaşandı. Antonio Rudiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kalan ve bir süre ayağa kalkamayan Arda, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle antrenmana devam etti. Sakatlanmaktan ucuz kurtulan milli yıldızın sekerek yürüdüğünü gören Rüdiger ise takım arkadaşından özür diledi.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, ABD kampındaki antrenman sırasında Rüdiger'in sert müdahalesine maruz kaldı. Acı içerisinde yerde kalan ve bir süre ayağa kalkamayan milli futbolcu, tüm takımı korkuttu. Sağlık ekiplerin müdahalesiyle ciddi bir sorunu olmadığı anlaşılan Arda, antrenmana kaldığı yerden devam etti. Rüdiger, yaptığı müdahale için sekerek yürüyen genç yıldızdan özür diledi.